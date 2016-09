Der har gentagne gange været rapporter om brug af kemiske våben i Aleppo. Her ligger en civil med iltmaske efter et påstået gasangreb i august. Senest bliver de syriske regeringsstyrker beskyldt for at have nedkastet tøndebomber med klor fra helikoptere over en forstad til storbyen Aleppo, hvorved 80 mennesker blev såret, rapporterer internationale medier.

Medier: Syriske styrker kastede klorgas ved Aleppo

Frivillige nødhjælpsarbejdere fra Syriens civilforsvar i området siger ifølge BBC, at de 80 sårede havde problemer med at trække vejret efter angrebet på forstaden Sukkari.

Oppositionens pressegruppe Aleppo Media Centre skriver på Twitter, at Sukkari var mål for angrebet.

Det syriske styre har altid afvist, at det har anvendt kemiske våben.

Beskyldningerne om et kemisk angreb er blevet fremsat på et tidspunkt, hvor syriske oppositionsledere forbereder sig på et møde i London, hvor de vil lancere en ny plan for et politisk overgangsstyre i Damaskus.

Syriens Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR) siger, at de fleste, der befandt sig i nærheden af angrebet, var civile.

Aleppo Media Centre, som tilhører oppositionen mod præsident Bashar al-Assad, hævder, at Sukkari-distriktet i byen blev ramt af et angreb med klorgas.

SOHR, der indsamler oplysninger fra et bredt netværk af kilder i Syrien, siger, at det ikke kan bekræfte detaljer om angrebet. Men gruppen fastslår, at ingen meldes dræbt i angrebet.

En indbygger siger til nyhedsbureauet AFP, at en "meget kraftig lugt" bredte sig i nabolaget, efter det var blevet ramt af en tøndebombe. Han tilføjer, at han og andre efterfølgende fik problemer med at trække vejret.

Både oprørere og regeringsstyrker beskylder med jævne mellemrum hinanden for at stå bag angreb mod civile og for at bruge våben som klorgas og sennepsgas.