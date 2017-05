Medier: Nordkorea og USA holder uformelle samtaler i Oslo

Talsmand for Kinas udenrigsministerium Shi Xiang siger, at Kina håber, at samtalerne vil bidrage positivt til forholdet mellem USA og Nordkorea. Det rapporterer japanske TBS News.

Talsmanden bekræfter, at samtalerne foregår i Oslo. Han nævner dog ikke, hvem der har taget initiativ til drøftelserne.

Også japanske TV Asahi skriver om de formodede samtaler. Ifølge mediet er det tidligere ansatte i det amerikanske udenrigsministerium, der er rejst til Oslo for at mødes med nordkoreanske embedsmænd.

Ifølge UPI er det lederen af Nordamerika-kontoret i det nordkoreanske udenrigsministerium, Choi Sun Hee, der repræsenterer Nordkorea i samtalerne.

Det er uvist, hvem der deltager fra USA. Der spekuleres dog i, om det kan være den tidligere mægler Robert Gallucci.

I forbindelse med at nordkoreanerne i slutningen af april testaffyrede et ballistisk missil, opfordrede pave Frans til forhandlinger for at løse den anspændte situation omkring Nordkorea og landets atomvåbenprogram.

Her nævnte paven netop Norge som en mulig mægler i tvisten mellem Nordkorea og USA.

- Det (Norge) er altid klar til at hjælpe. Vejen frem er gennem forhandlinger - vi har brug for en diplomatisk løsning, sagde paven ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Norge forhandlede i al hemmelighed en aftale på plads mellem Israel og palæstinenserne i begyndelsen af 1990'erne. Den er kendt som Oslo-aftalen.

Norges udenrigsministerium oplyser til det norske nyhedsbureau NTB, at ministeriet ikke ønsker at kommentere spørgsmål knyttet til et eventuelt norsk engagement i freds- og forsoningsarbejde.