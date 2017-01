Artiklen: Medier: May klar med 12-punktsplan for rent brud med EU

Medier: May klar med 12-punktsplan for rent brud med EU

Den britiske leder vil ifølge medier bekræfte, at Storbritannien også helt forlader EU's indre marked.

Ifølge The Telegraph og Sky News vil May skære båndene til Den Europæiske Union hurtigt og helt. Briterne skal ikke efterlades "halvt inde, halvt ude".

Det skriver flere britiske medier sent mandag.

Theresa May vil præsentere en 12-punktsplan, når hun i sin mest betydningsfulde tale som britisk premierminister tirsdag løfter sløret for, hvordan Storbritannien vil forlade EU.

I sin tale i Lancaster House i London for britiske topdiplomater vil Theresa May angiveligt også bekræfte, at landet forlader det indre marked og den europæiske toldunion som led i brexit.

- Vi vil ikke forsøge at holde på stumperne af et medlemskab, som vi forlader, vil Theresa May sige ifølge Sky News.

Ifølge The Telegraph vil premierministeren samtidig slå på, at Storbritannien uden for EU vil være en" stor, global handelsnation", der er "respekteret rundt omkring i verden og stærk, selvsikker og forenet hjemme".

Et andet centralt emne i Theresa Mays brexit-strategi er at genvinde kontrol med Storbritanniens grænser.

Talen bliver ifølge britiske medier den hidtil mest detaljerede beskrivelse af, hvordan regeringen vil realisere resultatet af folkeafstemningen fra 23. juni, da britiske vælgere sagde ja til at trække Storbritannien ud af EU.

May har sagt, at regeringen inden april vil udløse artikel 50 i Lissabon-traktaten om udmelding af EU. Derefter har briterne og EU to år til at forhandle detaljerne i skilsmissen på plads.