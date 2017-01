Medier: Japans kejser abdicerer i 2019

Den 83-årige kejser Akihito holdt en sjælden tale i august, hvor han antydede, at han havde et ønske om at abdicere.

Han sagde, at han muligvis ikke ville kunne klare at passe sine pligter på grund af sin høje alder og svigtende helbred.

En række af Japans førende aviser - Yomiuri, Asahi, Mainichi og Nikkei - citerer unavngivne kilder for, at kronprins Naruhito, 56 år, vil efterfølge sin far nytårsdag 2019.

Japans regering afviser at kommentere rapporterne om kejserfamilien.

Efter Akihitos tale sidste år nedsatte regeringen et ekspertpanel, som skulle forberede et tronskifte. Der har været medierapporter om, at en særlig lov var på vej for at muliggøre Akihitos tilbagetræden.

Et oppositionsparti har stillet krav om en mere radikal reform af lovgivningen for kejserfamilien.

En abdikation er ømtålelig på baggrund af Japans nyere historie. Japanernes aggressive angrebskrig i forbindelse med Anden Verdenskrig blev ført i kejser Hirohitos navn.

Hirohito, som var far til Akihito, døde i 1989. Historikere og politiske iagttagere siger, at der kan blive rippet for meget op i fortiden ved et utraditionelt tronskifte.

Den japanske kejserfamilie har siddet på tronen i over 2600 år.

Kejserfamilien har ifølge sin egen officielle tidsregning regeret Japan i næsten 2700 år - lige fra den legendariske kejser Jimmu, der siges at være kommet til magten 660 år før vor tidsregning og nedstamme fra solen.

Kejseren betragtes som guddommelig og er ifølge konstitutionen et statssymbol og forenende for folket, selv om han ingen formel politisk magt har.

Det er meget usædvanligt, at Japans kejser overhovedet holder en tv-tale til folket.

Det skete i august og en gang tidligere i Akihitos 28-årige styre. Det var i 2011, da Japan blev ramt af et voldsomt jordskælv og en tsunami, der blandt andet ødelagde atomkraftværket Fukushima.