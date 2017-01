Send til din ven. X Artiklen: Medier: Gambias præsident Jammeh træder tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medier: Gambias præsident Jammeh træder tilbage

Der ser ud til at blive sat et punktum for politiske uroligheder i Gambia. Det skriver flere medier.

Verden - 20. januar 2017 kl. 19:46 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gambias nye præsident, Adama Barrow, siger ifølge medierne Sky News og Al Jazeera, at tidligere præsident Yahya Jammeh er gået med til at træde tilbage. Dermed ser det ud til, at der kan sættes et punktum for de politiske uroligheder i Gambia.

Oplysningen er endnu ikke blevet bekræftet, men også mediet France24 erfarer, at en fredelig løsning skulle være på trapperne. Mediets journalist Nicolas Germain, der specialiserer sig i problemstillinger på det afrikanske kontinent, skriver på Twitter, at en aftale er på plads. - Embedsmænd fra Guinea oplyser til France24, at Jammeh er i gang med at skrive en erklæring, hvor han accepterer at forlade posten, skriver Germain. Tidligere fredag steg presset på Yahya Jammeh, som har nægtet at anerkende sit valgnederlag og forlade sin post. Landets hærchef, Ousman Badjie, meldte fredag ud, at hans styrker ikke vil kæmpe imod en militær operation, som har til formål at tvinge den 51-årige Jammeh til at træde tilbage. Samtidig sagde hærchefen, at han anerkender vinderen af sidste års præsidentvalg, Adama Barrow, som Gambias nye præsident. Den tidligere præsident har siddet på magten siden et kup i 1994.