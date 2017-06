Medier: Bil skal være kørt ind i menneskemængde i London

- Vi håndterer en hændelse på London Bridge. Når vi har mere information, vil vi opdatere her, skriver Metropolitan Police på Twitter.

Britisk politi er desuden til stede ved Borough Market, som ligger tæt på broen, oplyser politiet desuden.

- Vi har bevæbnet politi på stedet, skriver politiet på Twitter.

De nærmere omstændigheder bag hændelserne er uklare.

Der florerer forlydender om både knivstikkeri og pistolskud, men det er ikke bekræftet fra officielt hold.

Et vidne siger til Reuters, at tre personer tilsyneladende fået halsen skåret over. Nyhedsbureauet understreger, at man ikke kan bekræfte oplysningen.

En ansat ved BBC oplyser, at tre personer ligger sårede på jorden.

Øjenvidner siger også til mediet The Sun, at flere personer ligger på jorden og modtager førstehjælp, efter at de angiveligt er blevet stukket ned.

Et andet øjenvidne, som måtte flygte fra en restaurant i nærheden, siger til samme medie:

- Vi blev nødt til at flygte. Der var en masse skyderi.

Broen er lukket for trafik, og bevæbnet politi er på stedet. Offentligheden opfordres til at holde sig væk fra broen.

Transport for London, der har ansvaret for den offentlige transport i den britiske hovedstad, oplyser, at broen er blevet lukket i begge retninger på grund af "en alvorlig politihændelse", skriver BBC.

Hændelsen kommer bare nogle uger, efter at en koncertarena i Manchester blev angrebet af en selvmordsbomber. 22 ofre mistede livet, og 116 blev såret.

Det var det blodigste angreb i Storbritannien siden 2005, hvor 52 personer blev dræbt under koordinerede angreb mod Londons transportsystem.