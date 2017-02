Medie: USA indfører nye sanktioner mod Iran efter missiltest

Det Hvide Hus er rasende over iransk missiltest, og derfor vil Donald Trump indføre nye sanktioner mod landet.

Det er ikke ventet, at de nye sanktioner vil være et brud på atomaftalen mellem USA og Iran, som forhenværende præsident Barack Obama stod i spidsen for at få ført igennem.

Allerede fredag kan USA indføre flere nye sanktioner mod Iran, efter at landet i det vestlige Asien har gennemført en missiltest.

Anonyme kilder siger til Reuters, at sanktionerne har været i støbeskeen i et stykke tid. De bliver nu kørt i stilling, fordi Iran søndag gennemførte en missiltest.

Det har angiveligt gjort præsident Donald Trump så rasende, at han har beordret nye tiltag.

USA har en lang historie, når det kommer til at indføre sanktioner mod Iran.

Helt tilbage til den islamiske revolution i 1979, har der været indført forskellige forbehold.

Præsident Obama førte en opblødende politik mod iranerne.

Men den nye stab i Det Hvide Hus har fra start lagt en hårdere linje over for landet.

Onsdag sendte sikkerhedsrådgiver Michael Flynn en bredside mod både styret i Teheran og den forhenværende præsident i USA.

- Præsident Barack Obamas regering reagerede ikke tilstrækkeligt på Teherans fjendtlige handlinger. Iran føler sig derfor dristig, sagde den tidligere general.

Anonyme kilder siger til Reuters, at USA vil indføre sanktionerne på en måde, så de ikke forbryder sig med atomaftalen fra 2015.

Iran har flere gange tidligere beskyldt amerikanerne for ikke at leve op til aftalen. Den blev indgået mellem Iran, Storbritannien, Kina, Frankrig, Tyskland, Rusland og USA.

I september kritiserede Irans præsident, Hassan Rouhani, USA for at halte efter sine løfter.

Atomaftalen blev lavet for at forhindre, at iranerne kan udvikle atomvåben.

Til gengæld for at skrue kraftigt ned for landets atomprogram skal Vesten ophæve sanktioner mod landet.

Aftalen trådte i kraft i januar 2016.