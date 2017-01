Donald Trump overvejer angiveligt at udstede et dekret, der åbner for at deportere visse indvandrere, hvis de bliver afhængige af offentlig støtte (arkivfoto).

Medie: Trump overvejer at udvise indvandrere på støtte

USA's præsident, Donald Trump, overvejer angiveligt at udstede et dekret, der åbner for at deportere visse indvandrere, hvis de bliver afhængige af offentlig støtte.

AP rapporterer, at det er i besiddelse af et udkast til en præsidentiel ordre, der vil betyde, at indvandrere, der er afhængige af bestemte offentlige velfærdsydelser, "så hurtigt som muligt bliver identificeret og fjernet".

I forvejen skal indvandrere bevise, at de er økonomisk uafhængige, før de får lov at komme ind i USA.

Dermed peger udkastet i retning af, at Donald Trumps nye administration ikke har tænkt sig kun at slå ned på dem, der opholder sig ulovligt i USA. Også personer med lovligt ophold kan blive deporteret, skriver AP ifølge NTB.

Nyheden om udkastet kommer, blot få dage efter at Trump fredag underskrev et dekret med omfattende stramninger af landets udlændingepolitik.

Blandt tiltagene er et indrejseforbud, der trådte i kraft samme dag.

I 90 dage - frem til at nye regler er på plads - kan borgere fra syv lande med overvejende muslimsk befolkning ikke rejse ind i USA.

Det drejer sig om borgere fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen.

I løbet af weekenden skabte de nye bestemmelser stor forvirring i USA's lufthavne.

Først søndag aften fastslog myndighederne, at personer med opholdstilladelse i USA kan få lov at rejse ind, efter at de har været igennem et ekstra sikkerhedstjek.

Titusindvis af demonstranter i USA har protesteret mod indrejseforbuddet, der også har fået kritik fra flere lande, virksomheder og organisationer.