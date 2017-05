Medie: Trump bringer israelsk spions liv i fare

Spionen har tilsyneladende fundet ud af, at IS planlægger at sprænge et passagerfly i luften med en bombe gemt i en bærbar computer.

Det rapporterer den amerikanske tv-kanal ABC News.

Spionen har infiltreret Islamisk Stat, og det kan potentielt bringe agentens liv i fare, når USA videregiver oplysningen til en fremmed magt, siger tidligere og nuværende amerikanske embedsmænd til ABC News.

Det var aviserne Washington Post og New York Times, som mandag citerede kilder med kendskab til mødet mellem Trump og den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov. De siger, at Trump gik for langt.

Her hed det, at Trump kompromitterede et tredjeland - altså Israel - ved at fortælle russerne om den hemmelige operation.

Det er oplysninger, som Israel har delt med USA, på betingelse af, at de blev holdt hemmelige.

Den israelske spion var i færd med at afsløre en plan fra IS om at få et passagerfly til at styrte.

- Det ser ud som om, at de oplysninger, som spionen har indsamlet, var tilstrækkelige til at få amerikanske embedsmænd til at overveje det stærkt diskuterede forbud mod bærbare computere på alle fly fra Europa til USA, skriver Jerusalem Post.

Det amerikanske krav om, at bærbare computere ikke må være med i flykabinen, er allerede trådt i kraft på flere flyruter fra Mellemøsten til USA.

Onsdag forhandler amerikanske og europæiske embedsmænd om, hvorvidt forbuddet mod bærbare computere også skal gælde på flyruter fra Europa til USA.