Medie: Nu vil Trump lade USA betale grænsemur til Mexico

Trumps overgangshold, der forbereder hans indtog i Det Hvide Hus, har over for ledende republikanere i Kongressen "signaleret", at Trump foretrækker at finansiere projektet gennem statslige bevillinger.

Donald Trump er ifølge CNN på vej til at svigte et af sine mest markante løfter under valgkampen: at lade Mexico betale for en mur, der skal forhindre latinamerikanere i at komme ulovligt ind i USA.

- Det vil være et brud på et nøgleløfte under kampagnen, da Trump gentagne gange sagde, at han ville tvinge Mexico til at betale for opførelsen af muren langs grænsen, skriver CNN.

At bygge en mur er der ifølge Trumps rådgivere allerede givet grønt lys til i kraft af en lov vedtaget i 2006, da George W. Bush var præsident.

Men pengene til byggeriet mangler. Og nuværende præsident Barack Obama er i sine otte år ikke gået videre med forgængerens planer.

- Det blev ikke gjort under Obama-administrationen. Så ved at finansiere det mandat, der allerede blev givet for et årti siden, kan vi starte processen med at opfylde Trumps løfte om at sikre grænsen, siger Luke Messer, republikansk medlem af Repræsentanternes Hus, til CNN.

Messer erkender, at det bliver dyrt at indfri Trumps valgløfte.

- Men det er et spørgsmål om prioritering, siger han.

Republikanske politikere forventer ifølge CNN opbakning fra Demokraterne i Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus, om at sørge for at finde de nødvendige penge til projektet.

De understreger, at da loven om på et tidspunkt at bygge et bolværk af beton mellem USA og Mexico i 2006 blev vedtaget, skete det med opbakning fra både Barack Obama og Hillary Clinton. De sad dengang begge i Senatet.

Steve Scalise, en af de mest indflydelsesrige republikanere i Repræsentanternes Hus, afviser at sige, om Kongressen vil betale for muren.

Men han deler Trumps ønske.

- Vi vil arbejde sammen med ham for at være sikker på, at vi får det gjort. Vi ønsker at bygge en mur. Han ønsker at bygge en mur, siger toprepublikaneren til CNN.