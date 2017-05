Medie: Kina har dræbt eller fængslet op mod 20 CIA-spioner

Det skriver The New York Times søndag. Avisen citerer ti nuværende og tidligere amerikanske embedsmænd, der taler på betingelse af anonymitet.

De betegner det som et kæmpe tilbageslag for amerikansk efterretningstjeneste.

At det er lykkedes kineserne at finde frem til så mange amerikanske spioner er et af de værste brud på USA's efterretningsaktiviteter i flere årtier, vurderer embedsmændene.

Selv den dag i dag er folk fra efterretningstjenesten stadig usikre på, om USA blev forrådt af muldvarp inden for CIA, eller om kineserne hackede et hemmeligt system, som CIA brugte til at kommunikere med udenlandske kilder.