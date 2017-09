Medie: FN-råd tager humanitær krise i Myanmar op

Storbritannien og Sverige ønsker FN's Sikkerhedsråd indkaldt for at drøfte den "forværrede situation" i Rakhine-provinsen i Myanmar.

Mødet i rådet vil sandsynligvis finde sted onsdag, oplyser kilderne.

Den svensk-britiske anmodning kommer, efter at FN's menneskerettighedschef, Zeid Ra'ad al-Hussein, tidligere mandag anklagede Myanmar for "et systematisk angreb" mod den muslimske minoritet.

- Fordi Myanmar har nægtet at give menneskerettighedsefterforskere adgang, kan den nuværende situation endnu ikke vurderes fuldt ud.

- Men situationen lader til at være et skoleeksempel på etnisk udrensning, sagde han til FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Rohingyaerne er et undertrykt mindretal i det overvejende buddhistiske land.

De betragtes trods flere generationer i Myanmar som illegale indvandrere og har ikke ret til at få statsborgerskab i landet.

Siden 25. august er 313.000 flygtet fra Rakhine til Bangladesh.