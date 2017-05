Medie: Britiske hospitaler gør sig klar til nyt angreb

Der er risiko for angreb den kommende weekend, der forlænges med en national fridag på mandag.

Det britiske sundhedsvæsen, NHS, har advaret 27 store traumecentre om at forberede deres ansatte på et muligt nyt angreb.

Fagbladet citerer Chris Moran, der er national direktør for klinisk trauma, for at advare hospitalerne:

- Der er en række ting, som alle traumeenheder og store traumecentre kan gøre for at forberede yderligere hændelser, og jeg ville være taknemmelig, hvis I ville sprede dem i jeres netværk, så klinikerne i forreste linje kender til dem, siger han ifølge avisen The Guardian.

Trusselsniveauet i Storbritannien er i øjeblikket kritisk og dermed på det højeste niveau. Det betyder, at et terrorangreb kan være nært forestående.

Det har udløst iværksættelsen af en årelang, afprøvet og kontrolleret protokol, er en talsmand for NHS citeret for at skrive til traumecentrene.

- Den minder NHS-organisationer om de præventive skridt, der er behov for at tage, så behandlingen er på plads, hvis der skulle blive behov for det, står der ifølge The Guardian.

Beslutningen om at hæve trusselsniveauet blev truffet tirsdag efter et bombeangreb mod en koncertarena i Manchester dagen inden. Ud over bombemanden selv blev 22 dræbt.

I alt har 116 mennesker modtaget behandling på et af hospitalerne i Manchester-området efter angrebet.

Torsdag eftermiddag er 75 patienter fortsat indlagt, heraf 23 som er i kritisk tilstand, oplyser britiske sundhedsmyndigheder ifølge BBC.