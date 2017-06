Medicinfabrikant idømt ni års fængsel for meningitisudbrud

En medstifter af det nu lukkede medicinalfirma New England Compounding Center i Massachusetts i USA, Barry Cadden, er mandag blevet idømt ni års fængsel i en sag om et udbrud af meningitis.

Udbruddet har gjort mere end 700 mennesker syge og har ifølge anklagerne kostet 76 mennesker livet.

De mange sygdomstilfælde er sat i forbindelse med et stort parti inficerede steroider, som Caddens selskab havde produceret.

Anklagerne havde argumenteret for, at den nu dømte Barry Cadden skulle have mindst 35 års fængsel.

Anklagerne mente, at Cadden bevidst har sløset med produktionen af lægemidler for at øge medicinalfirmaets indtjening.

Barry Caddens egen advokat talte for, at han skulle have en fængselsstraf på maksimalt tre år.

Det var de amerikanske myndigheder, som sporede udbruddet af meningitis til de forurenede injektioner af medicinske steroider, der hovedsageligt var blevet givet til personer med rygsmerter.

Dødstallet var ifølge myndighederne oppe på 64 personer i oktober 2013.

Men ifølge anklagerne er 12 personer døde siden, hvilket altså øger antallet til 76 mennesker.

Staterne Indiana, Michigan og Tennessee blev hårdest ramt af udbruddet.

Flere vidner fortalte under mandagens retssag om familiemedlemmer, de havde mistet, som følge af de forurenede steroider.

Penny Laperriere fra Michigan, hvis mand døde i 2012 efter at have modtaget en indsprøjtning, sagde ifølge Reuters om Barry Cadden:

- Hvem gav ham ret til at spille Gud?

Hun fortalte, at hendes mand, Lyn, fik indsprøjtningen i et forsøg på at lindre rygsmerter.