Med storsejr bliver Macron yngste præsident i fransk historie

- Et ny kapitel i vort lands lange historie begynder i aften. Jeg ønsker, at det skal være præget af håb og fornyet selvtillid, siger han til det franske nyhedsbureau AFP, inden han er gået på scenen til sin valgfest.

Den blot 39-årige politiker, som er tidligere minister, vinder med omkring 65 procent af stemmerne. Det viser prognoser. Det endelige resultat foreligger endnu ikke.

Men taberen Marine Le Pen har erkendt sit nederlag. Det gjorde hun, blot 10 minutter efter at valgstederne var lukket.

Også den siddende præsident, François Hollande, har ringet og ønsket Macron tillykke. Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og en række andre stats- og regeringschefer har sendt hilsner.

Selv om den anden kandidat i anden runde, Marine Le Pen, tilsyneladende ikke kommer i nærheden af præsidentposten denne gang, så kan hun alligevel udlægge valget som en sejr.

Hun nærmest fordobler sin tilslutning siden valget i 2012. Dengang fik hun 17,9 procent af stemmerne i første runde.

I den hårdt pressede europæiske unions hovedkvarter i Bruxelles vil sejren til Macron udløse et lettelsens suk.

Her har man været nervøse over udsigten til Le Pen. Hun har ført valgkamp på et opgør med EU, og hun har lovet franskmændene en afstemning om medlemskabet.

Det er ifølge iagttagere svært at se et EU, som vi kender det nogenlunde nu, efter en fransk skilsmisse, da Frankrig fra begyndelsen har været del af kernen i samarbejdet.

Den 39-årige Macron har omvendt slået til lyd for, at Frankrig skal løse problemer i fællesskab med Europas øvrige lande.

Den tidligere minister har også talt for omfattende reformer af den franske velfærdsstat. Han vil kæmpe for omstilling til vedvarende energi, og han ønsker at gennemføre store reformer af økonomien.

Han har sagt, at han vil skære 120.000 stillinger i den offentlige sektor, og han vil reducere selskabsskatten fra 33,3 procent til 25 procent.