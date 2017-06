Mays talskvinde: 600 engelske højhuse har brandfarlige facader

600 engelske højhuse menes at have samme brandfarlige facadebeklædning som det brændte Grenfell-højhus. Det siger talskvinden for premierminister Theresa May ifølge Reuters.

- Alene i England er antallet af boligblokke med den samme facadebeklædning som Grenfell formentligt 600, siger regeringen.

Der er sket hasteundersøgelser af en lang række facadebeklædninger. Indtil videre er det bekræftet, at tre bygninger har den farlige facadebeklædning.

Den ledende kommunaldirektør i London-bydelene Kensington og Chelsea er blevet tvunget til at gå af efter dødsbranden i et højhus og den efterfølgende "kaotiske" redningsindsats, skriver avisen Mail Online.

Kommunaldirektør Nicholas Holgate blev reelt tvunget til at gå, efter at politiske ledere udtalte, at det ville være "distraherende", hvis han blev i sit job.

Det sker, efter at det er blevet afsløret, at beboere i højhuset inden dødsbranden gentagne gange havde advaret om, at der var stor brandfare på stedet.

Mindst 79 mennesker mistede livet i branden i Grenfell-højhuset 14. juni.

Over 600 mennesker er blevet hjemløse. Både brandfolk og redningsmandskab er blevet kritiseret for en "kaotisk" indsats af højhusets beboere.

I oppositionen har sagen vakt harme. Jeremy Corbyn, lederen af arbejderpartiet Labour, har på baggrund af branden spurgt til en lang række offentlige instansers rolle og ansvar i sagen, hvor krav til tilsyn og byggeri er blevet ignoreret.

Nogle iagttagere mener, at branden kan få en række politiske følger. Det er blevet påpeget, at Katrina-orkankatastrofen i New Orleans i USA i 2005 rystede tilliden til de lokale myndigheder og til den daværende præsident George W. Bushs administration.