Mays stærke brexit-mandat er på vippen ved britisk valg

Den britiske premierminister, Theresa May, udskrev overraskende valg for syv uger siden i håbet om at skaffe sig et stærkere mandat frem mod forhandlingerne af Storbritanniens udtrædelse af EU.

Dengang spåede meningsmålingerne en kæmpesejr til May, men siden er hendes føring gradvist skrumpet.

Over for den konservative May står Labours 68-årige leder, Jeremy Corbyn.

Torsdag skal briterne så vælge, om det skal være May eller Corbyn, der skal lede de vigtige forhandlinger med EU.

Valget har dog handlet om meget andet end briternes plads i Europa.

Angreb i Manchester og London har overskygget Mays ønske om at tale om det såkaldte brexit.

Onsdag aften forsøgte den britiske premierminister igen at spore samtalen over på EU, efter at hun er blevet kritiseret for sin sikkerhedspolitik i kølvandet på de to angreb.

- Når det kommer til valget i morgen, så mener jeg, at folk skal stille sig de samme spørgsmål, som de gjorde, da valgkampen startede, sagde May foran sine støtter i Norwich.

- Det vigtigste spørgsmål er, hvem der kan levere den bedste aftale for Storbritannien i Europa, sagde premierministeren.

Det var tidligere i valgkampen ventet, at Mays parlamentariske flertal på 17 sæder ville blive væsentligt større efter valget.

Men de seneste meningsmålinger viser, at valget kan blive tættere end først antaget.

May står stadig til at slå Labours Jeremy Corbyn i kampen om at blive premierminister. Men valgkampens sidste dag bød på målinger, der viser, at Mays føring varierer mellem et og 12 procentpoint.

Det gik næsten galt helt fra starten af valgkampen for Theresa May.

Et ældreudspil fra De Konservative viste sig at være særdeles upopulært. Så kom angrebet ved Manchester Arena, hvor en attentatmand sprængte sig selv i luften.

Derpå fulgte angrebet ved London Bridge og det nærliggende Borough Market.

Angrebene førte debatten over på sikkerhed og betød, at May blev mødt med spørgsmål om, hvorfor hun havde skåret ned på politiets ressourcer i sin tid som indenrigsminister.

Labours Jeremy Corbyn er steget i målingerne, selv om han er upopulær i sit eget parti. Han har forsøgt at føre valgkamp på økonomisk omfordeling.

- Valget er simpelt. Vil vi havde fem år mere med sparepolitik og nedskæringer? Eller vil vi have noget andet, sagde Corbyn onsdag.

En snæver sejr til May vil underminere hendes styrke i sit eget parti og svække hendes mandat til forhandlingerne med de resterende 27 EU-lande.

En sejr til Corbyn vil være en sensation, når man tænker på målingerne for syv uger siden.