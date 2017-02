Storbritanniens premierminister, Theresa May, kan godt nægte en skotsk folkeafstemning om uafhængighed. Men det kan ifølge The Times udløse en forfatningskrise.

Mays regering frygter ny afstemning om skotsk løsrivelse

Den britiske regering er bange for, at Skotland bruger den formelle brexitproces til uafhængighedsafstemning.

Regeringen frygter angiveligt, at den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, vil gribe muligheden for en ny afstemning, når den formelle brexitproces indledes i løbet af marts.

Det udtaler flere højtstående kilder fra den britiske regering anonymt til avisen The Times.

Briterne er alvorligt bekymrede for, at Skotland inden længe vil udskrive en ny folkeafstemning om løsrivelse fra Storbritannien.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, kan godt nægte en skotsk folkeafstemning om uafhængighed. Men det kan ifølge The Times udløse en forfatningskrise.

Omvendt kan Storbritannien, som vi kender det i dag, bryde sammen, lyder det.

Under afstemningen om Storbritanniens medlemskab af EU sidste sommer, var et flertal af skotterne imod at træde ud af unionen.

Det samlede resultatet var dog som bekendt et nej til EU.

Skotterne stemte om uafhængighed fra Storbritannien i 2014. Her valgte et flertal at blive. Men den beslutning var ifølge førsteminister Sturgeon blandt andet baseret på Storbritanniens fortsatte EU-medlemskab.

Skulle Skotland ende med at løsrive sig, er der ingen garanti for, at landet kan blive selvstændigt medlem af EU.