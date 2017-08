Mays brexit-indsats får hård medfart af vælgere

- Forhandlingerne er kun lige begyndt, men ærlig talt synes jeg ikke, at de er begyndt særligt lovende for briterne, siger han.

I radioprogrammet uddyber han og siger, at det er uenigheder internt i kabinettet, der spænder ben for briterne i forhandlingerne.

- Vi har ikke spillet ud med meget, fordi der er uenigheder i kabinettet om hvilken type brexit, vi sigter mod. Indtil de uenigheder er løst, tror jeg, det bliver svært for os at have en klar forhandlingsposition, siger han.

Samtidig lyder det mandag i en meningsmåling fra ORB International, at 61 procent af de britiske vælgere er utilfredse med premierminister Theresa Mays håndtering af forhandlingerne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Indtil nu har briterne kun givet deres udspil til ét af forhandlingspunkterne om brexit.

Det drejer sig om EU-borgeres og briters rettigheder efter brexit.

Udspillet er dog blevet dårligt modtaget i EU, hvor man har kaldt det mangelfuldt.

Endnu mangler briterne at komme med et udspil om den regning, der skal betales til EU efter udmeldelsen, og hvordan man skal løse grænseproblematikken ved Irland og Nordirland.

EU har nægtet at forhandle om en handelsaftale, før der er enighed om de øvrige forhandlingspunkter.

Forhandlingerne ligger tungt på skuldrene af Theresa May, der i foråret satsede og udskrev lynvalg for at få et stærkt folkeligt mandat i brexitforhandlingerne.

Selv om Theresa May beholdt regeringsmagten, blev valget dog langt fra den succes, som hun var blevet spået til at få.

Regeringen mistede sit absolutte flertal og står nu svagere end før valget, hvad angår brexit.

Til den britiske presse siger May, at hun er stærkt uenig i, at brexitforhandlingerne er kommet dårligt fra start, skriver nyhedsbureauet Reuters.

May kalder forhandlingerne for konstruktive, men nægter at komme med uddybende kommentarer til de løbende forhandlinger.

En aftale om brexit skal være forhandlet på plads inden 29. marts 2019, hvor briternes medlemskab af EU ophører.