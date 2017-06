May vil skabe mere enighed om brexit

Parlamentarikere fra oppositionen - og også nogle fra hendes eget parti - har sagt, at Mays mislykkede forsøg på at få et stærkt flertal ved parlamentsvalget i sidste uge, var udtryk for, at vælgerne er imod hendes plan om et rent brud med EU.

Den britiske premierminister, Theresa May, siger mandag i en tale til de konservatives parlamentsgruppe, at hun ønsker at opbygge en større konsensus omkring Storbritanniens plan om at træde ud af EU.

- Premierministeren fastslog, at det er vigtigt med en bredere konsensus i partiet. Og at alle fløje bør høres om brexit, siger en højtstående kilde efter Mays møde med de konservative parlamentarikere.

Under møder med sine partifæller mandag undskyldte May mange gange for det dårlige valgresultat.

Det betyder, at antallet af konservative medlemmer i parlamentet reduceres fra 330 til 318. Partiet har dermed mistet sit tidligere flertal.

En anden kilde i partiet, som deltog i mødet med May, citerede partilederen for at sige, at "jeg er den, som har fået bragt os i denne situation, og jeg er den, som skal få os ud af den igen".

BBC rapporterer, at den såkaldte dronningetale, hvor regeringens planer fremlægges, er blevet udskudt nogle dage på grund af den politiske situation.

May og lederen af det nordirske parti DUP (Det Demokratiske Unionistparti), Arlene Foster, mødes tirsdag i Downing Street for at fortsætte drøftelser om at danne en national regering, som kan bringe stabilitet til nationen.

Downing Street meddelte lørdag, at der var opnået enighed om "udkastet til en principaftale". Men DUP såede tvivl om oplysningerne og nedtonede enigheden.

Det tyder på, at det lille parti ikke nødvendigvis bliver en let partner for den planlagte mindretalsregering.