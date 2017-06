May vil lade EU-borgere blive i landet efter brexit

De vil også kunne fortsætte med at have samme sociale rettigheder som briterne.

Det oplyser May til EU's stats- og regeringsledere under EU-topmødet i Bruxelles ifølge en højtstående britisk embedsmand.

Udspillets endelige detaljer vil May fremlægge mandag. Men May har oplyst, at det vil gælde for alle EU-borgere, der har boet i Storbritannien i fem år.

Skæringsdatoen vil tidligst være fra 21. marts 2017, da briterne aktiverede artikel 50. Og senest på datoen for briternes endelige exit fra EU, der forventes i april 2019.

Ifølge May vil alle, der er ankommet inden skæringsdatoen, men som ikke har boet fem år i landet, også blive tilbudt at blive.

Når de har opholdt sig fem år i Storbritannien, vil de kunne få samme adgang til sundhedsvæsenet, uddannelse, velfærdsydelser og pensioner som briterne.

Skæringsdatoen vil skulle forhandles. Men May garanterer, at alle EU-borgere, der er i landet nu, vil være beskyttet af EU-love, indtil Storbritannien har forladt EU.

EU-borgere i Storbritannien kan altså ikke risikere pludselig at være uden rettigheder. Der vil være en overgangsperiode, forsikrer May.

Forsikringerne er dog betinget af, at de britiske statsborgere, der opholder sig lovligt i andre EU-lande, også kan være sikre på at beholde deres ret til at være i landene med de rettigheder, de har optjent.

Med sit udspil kommer May med det "generøse tilbud", som hun i dagene op til EU-topmødet i Bruxelles har varslet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kolliderer udspillet dog med EU, hvad angår EU-Domstolen.

May afviser således EU's ønske om, at domstolen skal kunne inddrages ved eventuelle uenigheder om civiles rettigheder efter brexit.

EU-borgernes rettigheder vil blive nedfældet i de britiske love og sikret ved de britiske domstole, lyder det fra May ifølge AFP.

Det er meningen, at Mays tilbud skal sætte skub i forhandlingerne om briternes exit fra EU.

Her er problemet med de godt tre millioner EU-borgere i Storbritannien helt centralt for forhandlingerne.

EU har krævet, at der findes en løsning på EU-borgernes rettigheder, regningen efter brexit og grænsen ved Nordirland og Irland, før der kan forhandles videre om en handelsaftale.

Forhandlingernes første runde fandt sted i Bruxelles mandag.

De to forhandlere, den britiske brexit-minister, David Davis, og EU-chefforhandler Michel Barnier, betegnede forhandlingerne som "konstruktive".