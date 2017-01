May vil gøre Storbritannien til supermagt for frihandel

- Storbritannien kommer til at stå over for store forandringer. Det betyder, at vi skal igennem en svær forhandling og skabe en ny rolle for os selv i verden. Det betyder, at vejen frem til tider vil være usikker, siger Theresa May på Davos-møde.

Inden for frihandel og frie markeder bliver Storbritannien et førende land, lover premierminister i Davos.

Briterne vil rejse sig efter det kommende brud med EU og indtage en rolle som global leder inden for frihandel og frie markeder, siger May til Verdens Økonomiske Forum i den schweiziske by Davos.

Storbritannien står foran en tid med store omvæltninger, og landet skal ifølge premierminister Theresa May finde nye ben at stå på i verden.

- Storbritannien kommer til at stå over for store forandringer. Det betyder, at vi skal igennem en svær forhandling og skabe en ny rolle for os selv i verden. Det betyder også, at vejen frem til tider vil være usikker, siger May.

Tirsdag slog regeringschefen i en tale i London fast, at briterne vil forlade EU's indre marked.

Samtidig ønsker landet en "omfattende og ambitiøs" frihandelsaftale med EU - og andre lande.

Meldingen fra May kommer, efter at USA's kommende præsident, Donald Trump, har lovet May en stor frihandelsaftale. Han vil prioritere Storbritannien frem for EU.

Det er stik modsat USA's afgående præsident, Barack Obama, som sagde, at han ville indgå en aftale med EU først. Den faldt ikke på plads.

May fortæller, at Storbritannien i øjeblikket har drøftelser om frihandelsaftaler med New Zealand, Australien og Indien.