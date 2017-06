May vil danne ny regering og går til dronningen

Premierminister Theresa May vil klokken 12.30 (13.30 dansk tid) gå til dronningen for at meddele, at hun vil danne en ny regering.

Ifølge flere medier har det protestantiske Demokratiske Unionistparti i Nordirland erklæret sig parat til med dets ti mandater at støtte en konservativ regering.

Dermed når May over de 326 mandater, der sikrer et flertal i parlamentet.

Det var ellers bebudet, at May ville træde ud foran Downing Street 10 klokken 11 dansk tid for at fortælle, hvad hendes næste træk ville være.

DUP skal altså ikke - ifølge de samme medier - indgå i en koalitionsregering. Det nordirske parti indgår i forvejen i en skrøbelig samlingsregering i Nordirland.

DUP ønsker ikke at kommentere oplysningerne om, at det skal have indgået en aftale med May.

Der er rumlen i Det Konservative Parti dagen efter valget.

May udskrev valget med det erklærede formål at styrke den konservative regering og sikre stabilitet, mens der forhandles med EU om britisk udtræden. Sådan gik det ikke.

Flere medier skriver, at der i dele af Det Konservative Parti lyder krav om, at May træder tilbage.

Den tidligere konservative minister Anna Soubry mener, at May skal tage personligt ansvar for valgnederlaget og "bør overveje sin stilling".

Den tidligere uddannelsesminister Nicky Morgan giver udtryk for det samme.

- Theresa May er en kompetent og mere end kapabel premierminister til at lede landet. Men der har klart været tale om en fejlbedømmelse.

Hun erkender, at der vil komme selvransagelse i partiet.