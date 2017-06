May står svagere i brexit-forhandling både hjemme og i EU

Den britiske premierminister, Theresa May, havde satset på, at torsdagens valg ville styrke Det Konservative Parti og dermed hende som leder frem mod forhandlingerne med EU om briternes exit.

- Hele formålet med valget var at give May et større manøvrerum i forhandlingerne. I sidste ende er hun endt med at have endnu mindre både internt i partiet og med en partner ved sin side, siger han.

Ved valget mistede partiet det absolutte flertal i parlamentet. Derfor er partiet nødt til at finde støtte blandt Underhusets andre medlemmer.

Blikket ser ud til hurtigt at være rettet mod nordirske DUP, men det er langtfra en optimal situation for May.

- Det er kompliceret for hende. Hun skal ikke længere kun tænke på sit eget parti. Hun skal også tage hensyn til DUP's ønsker, siger Simon Usherwood og henviser til, at DUP ønsker en åben grænse til EU-landet Irland trods brexit.

- Det ser heller ikke ud til at blive en formel koalition. Derfor kan DUP gå, hvis de har lyst. Det er en fare for Theresa May, tilføjer forskeren.

Samtidig går det dårlige valgresultat ud over May internt blandt de konservative. Hendes position som leder er svækket, og hun kommer til at være mere låst i partiet for ikke at træde for meget til den ene eller anden side.

Yderligere står hun dårligere, når hun skal til EU og forhandle brexit.

- Det er blevet meget sværere for hende. Nu står hun svagere med et mindre flertal i parlamentet, men hun ser også svagere ud.

Indtil nu er det lykkedes hende at fremstå som en stærk leder, i kontrol. Nu ser hun skidt ud. Hun har ikke været i stand til at kontrollere valget, som hun havde håbet, siger Simon Usherwood.