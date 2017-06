May søger bred folkelig støtte til britisk EU-farvel

Det vil hun gøre for at skaffe "maksimal støtte fra offentligheden", siger hun.

- Vi skal gennemføre brexit på den rigtige måde. Det betyder, at vi skal have en aftale, der leverer varen efter sidste års afstemning. Men det skal gøres på en måde, der skaffer maksimal støtte fra offentligheden, siger May i en pressemeddelelse.

May har været under pres fra blandt andre højtstående politikere i sit eget konservative parti, fordi hun har ført en hård kurs med hensyn til, hvordan briternes skal forlade EU.

Men May fik en vælgerlussing tidligere på måneden, da det britiske parlamentsvalg endte med, at hun mistede sit absolutte flertal.

- Mens dette vil være en regering, der konsulterer og lytter, er der ingen tvivl om, at vi vil gennemføre brexit. Det vil vi gøre i samspil med parlamentet, erhvervslivet, selvstyrerne og andre for at sikre en let overgang, siger hun.

Tidligere tirsdag sagde den britiske finansminister, Philip Hammond, at May bør føre en mindre konfronterende tone over for EU.