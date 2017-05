May sænker trusselsniveau i kølvandet på koncertangreb

Trusselsniveauet i Storbritannien er lørdag sænket fra kritisk til alvorligt. Det oplyser premierminister Theresa May ifølge tv-stationen Sky News på Twitter.

De soldater, der blev sendt på gaden som følge af beslutningen, vil gradvist blive trukket tilbage fra mandag midnat.

Nedgraderingen er ifølge May mulig som følge af den massive indsats, som britisk politi har ydet de seneste 24 timer, skriver Reuters.

I kølvandet på angrebet i Manchester har politiets efterforskning ført til en lang række anholdelser og ransagninger.

Lørdag har politiet ransaget en bygning i Manchester-bydelen Moss Side, hvilket har medført evakueringer i området.

I alt er 11 fængslet i forbindelse med bombeattentatet, og politiet har ifølge avisen The Guardian anholdt "en stor del" af det netværk, som den formodede bombemand, Salman Abedi, menes at have været en del af.

Briterne har en skala på fem trin, der afspejler den forventede risiko for terrorangreb.

Kritisk, der er det højeste niveau, betyder, at et terrorangreb er nært forestående. Det var bare tredje gang i Storbritanniens historie, at trusselsniveauet blev hævet tirsdag.

Når truslen er alvorlig, er det udtryk for, at myndighederne vurderet et angreb som meget sandsynligt.

Frem til tirsdag havde trusselsniveauet været alvorligt siden 2014.

Første gang, det blev hævet til kritisk, var i 2006. Her blev en plan om at sprænge transatlantiske rutefly i luften afsløret.

Året efter, i 2007, blev truslen for terror igen vurderet som kritisk. Det skete, efter at en mand forsøgte at bombe en natklub i London, inden han ville angribe lufthavnen i Glasgow i Skotland.