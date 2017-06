May og nordirsk parti enige om regeringsaftale

Mays konservative parti er afhængige af DUP's støtte for at have et flertal i det britiske parlament.

Det stod klart, efter at De Konservative mistede flertallet ved parlamentsvalget tidligere på måneden.

May gik umiddelbart efter valget i gang med at forsøge at sikre støtte fra DUP og dets parlamentsmedlemmer, men forhandlingerne har trukket ud og varet over to uger.

May og Foster poserede for pressefotografer efter underskrivelsen af aftalen i Downing Street mandag formiddag.

Der var smil og spøgefulde bemærkninger fra begge sider, da forhandlerne fra de to partier, Jeffrey Donaldson (DUP) og Gavin Williamson (De Konservative) underskrev aftalen.

Theresa May har sagt, at hun går efter at finde "den størst mulige" konsensus for forhandlingerne om at forlade EU.