Den britiske premierminister, Theresa May, ankom torsdag til USA, hvor hun talte til republikanske kongresmedlemmer i Philadelphia, Pennsylvania. Hun møder fredag præsident Donald Trump i Det Hvide Hus.

May minder USA om Ronald Reagan og Margaret Thatcher

Den britiske premierminister, Theresa May, fik en varm velkomst af republikanske kongresmedlemmer i Philadelphia, da hun torsdag indledte et officielt besøg i USA.

USA's nye præsident, Donald Trump, er fredag for første gang vært for en udenlandsk leder i Det Hvide Hus. Mødet mellem Trump og May vil blive domineret af spørgsmål om handel og sikkerhed.

I sin tale til de amerikanske politikere, der var i Philadelphia til en partikongres, gjorde May det klart, at USA og Storbritannien vil forstærke det særlige forhold, der består mellem de to lande.

Hun sagde, at hun vil indlede forhandlinger om en ny stor frihandelsaftale med amerikanerne, som vil blive kendt, når briterne forlader EU.

May mindede om det stærke forhold mellem Reagan og Thatcher i 1980'erne, da sovjetblokken var i opløsning. Hun sagde, at det særlige forhold mellem USA og Storbritannien vil sikre, at Vesten ikke bliver overhalet af de voksende økonomier i blandt andet Kina og Indien.

Og hun lovede at finde frem til passende reaktioner på Ruslands aggression og på "Irans ondartede indflydelse i Mellemøsten".

May har på forhånd opfordret stærkt til, at USA tager sig i agt for Rusland, og hun håber, amerikanerne vil spille en større rolle, når det gælder international sikkerhed.

Øget britisk handel med USA vil styrke Theresa May i de hårde skilsmisseforhandlinger med EU. Men for både Trump og May er vejen mod en handelsaftale fyldt med potentielle faldgruber og kan ende med at slide på de historisk nære bånd.