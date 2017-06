May klar med planer for borgeres rettigheder efter brexit

Den britiske premierminister, Theresa May, er klar til at fremlægge planer for at beskytte rettighederne for EU-borgere i Storbritannien efter den britiske exit.

- I dag vil jeg fremlægge, hvordan vi foreslår at beskytte rettighederne for EU-borgere, der bor i Storbritannien, og for britiske borgere, der bor i EU, siger Theresa May.

Britiske embedsmænd har på forhånd bebudet, at Storbritannien vil komme med et "meget generøst" tilbud om EU-borgernes rettigheder.

Theresa May siger, at det var "en meget konstruktiv start" på de formelle exit-forhandlinger i mandags.

- Men det handler også om, hvordan vi vil opbygge et fremtidigt dybt og særligt partnerskab med vores venner og allierede i Europa, siger Theresa May.

Lederne af de 27 lande, der fortsætter EU-samarbejdet, vil på topmødet torsdag aften lytte til, hvad May har at sige.

Men de vil ikke begynde at diskutere med hende. Deres synspunkt er, at exit-forhandlingerne føres et andet sted og ledes af chefforhandleren Michel Barnier.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, siger, at for hende er skabelsen af fremtiden for de 27 EU-lande vigtigere end exit-forhandlingerne med Storbritannien.

- Vi vil føre disse forhandlinger i en god ånd. Men det klare fokus bliver nødt til at være på fremtiden for de 27, siger hun.

I exit-forhandlingerne vil EU først have styr på det økonomiske mellemværende. Der skal også styr på rettighederne for de over tre millioner EU-borgere, der bor i Storbritannien. Desuden skal det undgås at få en hård grænse i Irland.

EU vil have "tilstrækkelige fremskridt" på de vigtigste områder til efteråret.

Lykkes det, er EU derefter parat til at indlede samtaler om rammerne for fremtidens forhold, herunder en frihandelsaftale.

Forhandlerne har travlt. To års nedtælling til exit har været i gang, siden briterne 29. marts officielt meddelte EU, at de vil melde sig ud af samarbejdet.

Storbritannien forlader efter planen EU fredag 29. marts 2019.