May fremlægger plan for vækst forud for brexit

Den britiske regering vil indtage en ny og aktiv rolle for at støtte erhvervslivet, siger premierminister May.

Verden - 23. januar 2017 kl. 22:10 Af Ritzau

Den britiske premierminister, Theresa May, har løftet sløret for sine planer for, hvordan den britiske økonomi kan styrkes. Det sker, mens Storbritannien planlægger at forlade EU. Planen indebærer, at regeringen "indtager en ny, aktiv rolle, der støtter erhvervslivet".

Det er et brud med tidligere tiders konservativ politik, som indebærer, at staten blander sig mindst muligt. I et strategipapir forestiller regeringen sig et tættere samarbejde med nogle af landets vigtigste industrier - til gengæld for støtte fra regeringen. Papiret blev offentliggjort mandag. - Denne aktive regering vil bygge på Storbritanniens strategiske styrker og håndtere de underliggende svagheder som lav produktivitet, skriver premierministeren ifølge BBC. Storbritannien har længe sakket bagefter lande som Frankrig og Tyskland i produktivitet. Mays plan peger på lande som Sydkorea og USA. Her har regeringen med gode resultater grebet målrettet ind for at styrke industrien. Nogle af punkterne i planen handler om at opgradere infrastrukturen, investere i forskning og støtte virksomheder fra start til slut. Planen indebærer også en mere ligelig fordeling af rigdommene i Storbritannien. Der er i flere årtier dele af landet, som har oplevet en nedgang i industrien.