May fortsætter forhandlinger med ultrakonservative DUP

Det oplyser en talskvinde fra Theresa Mays kontor, selv om det tidligere blev meldt ud, at rammerne for en aftale allerede lå klar.

Forhandlingerne mellem den britiske premierminister, Theresa May, og det nordirske parti DUP (Det Demokratiske Unionistparti) fortsætter.

Theresa May og hendes konservative parti mistede ved parlamentsvalget torsdag flertallet i det britiske parlament.

Dermed har premierministeren brug for DUP's ti mandater for at få opbakning til hendes mindretalsregering.

- Premierministeren har talt med DUP i aften (lørdag) om at færdiggøre en aftale om tillid og opbakning, når parlamentet samles næste uge, siger Theresa Mays talskvinde.

Hun henviser til en aftale, hvor DUP bliver støtteparti for Theresa Mays konservative regering uden at indtræde i en formel koalition.

Det indebærer blandt andet, at DUP forpligter sig til at stemme for De Konservatives finanslov.

- Vi vil byde enhver aftale af den karakter velkommen, da det vil give den stabilitet og sikkerhed, som hele landet har brug for før og efter brexit-forhandlingerne, tilføjer talskvinden.

Meldingen kommer efter, at Theresa Mays kontor tidligere meldte ud, at DUP allerede havde accepteret en aftale mellem partierne.

Ifølge DUP har "diskussionerne være positive". Partiet tilføjer, at "forhandlingerne vil fortsætte i næste uge, hvor parterne vil arbejde på detaljerne i en aftale for det nye parlament".

Foreløbig vides det ikke, hvilke håndsrækninger det ultrakonservative parti kræver for at støtte Mays regering.

DUP er blandt andet modstandere af abort og ægteskab mellem homoseksuelle.