May afviser at stoppe efter brexit og stiller op i 2022

Den britiske premierminister, Theresa May, siger, at hun agter at fortsætte på posten efter næste parlamentsvalg i 2022.

Theresa Mays position blev markant svækket ved den seneste parlamentsvalg tidligere på året.

Her mistede hendes konservative parti det absolutte flertal. Dermed gav planen om at forstærke mandatet op til brexit-forhandlingerne bagslag for May.

Premierministeren har dog fået lang snor af sine partifæller. Det skyldes, at mange konservative er bange for, at et skifte i partilederstolen vil ryste den allerede skrøbelige mindretalsregering yderligere.

Mange konservative ser ifølge Reuters stadig May som en midlertidig leder, hvis eneste opgave er at bringe Storbritannien sikkert gennem skilsmissen med EU.

Men premierministeren insisterer på, at hendes ambitioner strækker sig længere.

- Jeg giver ikke op, siger Theresa May i et interview med ITV News under et besøg i Japan.

Direkte adspurgt om hvorvidt hun har tænkt sig at stille op til næste parlamentsvalg som leder for Det Konservative Parti, siger May:

- Ja. Jeg er her på den lange bane, og det er vigtigt. Både jeg og min regering handler om andet og mere end blot brexit. Vi vil stå for en lysere fremtid for Storbritannien, siger hun til BBC.

Det næste britiske parlamentsvalg er i 2022 - tre år efter det planlagte exit fra EU.