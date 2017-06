May afslutter valgkamp med fokus på farvel til EU

Et valg som kommer til at definere det Storbritannien, der træder ud af EU, men også en valgkamp som blev overskygget af blodige angreb i Manchester og London.

Premierminister Theresa May udskrev overraskende valget for syv uger siden i forventning om, at et valg ville styrke hendes konservative parti og svække arbejderpartiet Labour.

Men valgkampen har været præget af en lang række af uforudsete begivenheder og problemer - blandt andet de to blodige angreb.

Tæt ved valgkampens slutfase kommer det som en overraskelse for de fleste, at Labour står stærkere end forventet.

På valgkampens sidste aften havde premierministeren igen fokus på briternes kommende farvel til EU - også kaldet brexit.

- Når det komme til valget i morgen, så tror jeg, at de spørgsmål og valg, som folk står over for, er de samme, som ved valgkampens begyndelse, sagde hun i en afsluttende tale til vælgere ved et valgmøde i Norwich.

- Og det første spørgsmål er, hvem tror man bedst vil kunne levere et stabilt og stærkt lederskab, som kan sikre briterne den bedst mulige aftale med EU, sagde hun.

De konservative har ifølge en Panelbase-meningsmåling, som blev offentliggjort onsdag aften, en stabil føring over arbejderpartiet på otte procentpoint.

Panelbase siger, at de konservative står til at få 44 procent af stemmerne - det samme som en måling fra den 1. juni. Labour står også uændret på 36 procent i onlinemålingen, som blev udført mellem med den 2. juni og den 7. juni.

Landsdækkende meningsmålinger i Storbritannien afspejler dog ikke nødvendigvis det endelige resultat.

Vinderen af hver af de 650 valgkredse løber nemlig med det hele og bliver kredsens medlem af Underhuset.

Systemet favoriserer de to store partier i Storbritannien: Labour og de konservative, og valgsystemet medfører et stort stemmespild for nogle kandidater og partier, da man trods millioner af stemmer kan ende med få pladser.

Omvendt kan partier med relativt få stemmer ende med adskillige sæder i Underhuset.