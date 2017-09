May: Trusselsniveau hævet til kritisk i Storbritannien

Et kritisk trusselsniveau betyder, at et angreb kan være nært forestående.

Fredag morgen eksploderede en bombe i et undergrundstog i London.

Det skete umiddelbart uden for perronen ved stationen Parsons Green i det vestlige London midt i morgenmyldretiden.

29 blev såret i angrebet, som Islamisk Stat har taget skylden for.

Ifølge politiet var det en hjemmelavet anordning, der eksploderede.

Billeder, der er taget fra toget, viser en hvid spand i en pose fra et supermarked. Ledninger stikker ud af posen.

Ifølge tv-stationen BBC havde anordningen en timer.

Politiet har siden kaldt det for en terrorhandling og jagter en eller flere gerningsmænd.

Og fredag aften udtaler britisk antiterrorpoliti, at det gør fremskridt i efterforskningen - men at det fortsat leder efter mistænkte i forbindelse med eksplosionen.

Politiet, der har bedt om militærets hjælp til at frigøre politiressourcer, understreger samtidig, at det er rutine for Islamisk Stat at tage skylden for angreb, også selv om gruppen ikke er involveret i virkeligheden.

Tidligere fredag udtalte premierminister May ellers, at trusselsniveauet ikke ville blive hævet. Det oplyste hun efter et møde i regeringens krisekomité, Cobra.

Det er bare fjerde gang i Storbritanniens historie, at trusselsniveauet er på niveauet kritisk.

Sidste gang, det blev hævet, var oven på et angreb mod en koncertarena i Manchester i maj, hvor 22 personer og en selvmordsbomber mistede livet.

Og første gang, det blev hævet til kritisk, var i 2006. Her blev en plan om at sprænge transatlantiske rutefly i luften afsløret.