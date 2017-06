May: Hjælpen efter højhusbrand var ikke god nok

Det siger den britiske premierminister Theresa May ifølge BBC efter et møde med ofre og pårørende.

- Ærligt talt var støtten ikke god nok til de familier, der havde brug for hjælp eller grundlæggende information i de første timer efter denne forfærdelige katastrofe, siger May efter lørdagens møde.

- Folk mistede alt i branden og havde kun det tøj, de stod i, siger May ifølge BBC.

Mødet, der fandt sted i premierministerboligen i Downing Street 10 lørdag, varede ifølge flere medier i to timer.

I en meddelelse oplyser May, at regeringen nu har sat en frist på tre uger til at skaffe alle berørte familier tag over hovedet.

Flere medarbejdere skal sikre, at ofrene for branden kan få den hjælp, de søger. Blandt andet skal der også ydes psykologhjælp og anden hjælp til de familier, der har mistet en slægtning i branden.

Blandt de øvrige tiltag er sikkerhedstjek af alle højhuse, skriver BBC.

Men disse tiltag vil muligvis ikke være tilstrækkeligt til at dæmpe kritikken af, at May har været længe om at række en hjælpende hånd ud til ofrene, skriver nyhedsbureauet AP.

Fredag meddelte May, at regeringen vil oprette en fond på fem millioner pund (42 millioner kroner). Pengene skal bruges på nødhjælp, mad, tøj og andre udgifter.

Desuden vil ofrene få hjælp til at finde nye hjem og adgang til banker og kontanter.

Fredag gik demonstranter på gaden med krav om, at May træder tilbage som følge af dødsbranden.

Mange briter mener, at regeringen i hvert fald til dels har et ansvar for ulykken.

Mays politiske modstandere kritiserer hende for ikke at have reageret passende på katastrofen.

30 mennesker er bekræftet omkommet. Londons politi sagde tidligere lørdag, at mindst 28 flere er savnet og formodes omkommet.