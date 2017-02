Send til din ven. X Artiklen: May: Et uafhængigt Skotland er ikke lig med et EU-medlem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

May: Et uafhængigt Skotland er ikke lig med et EU-medlem

Skotlands brexitminister, Michael Russell, ønsker enighed om brexitbrev, før det bliver sendt til Bruxelles.

Verden - 08. februar 2017 kl. 14:45 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den britiske premierminister, Theresa May, siger, at et uafhængigt Skotland ikke er ensbetydende med, at skotterne så vil være en del af EU. Et flertal af briterne stemte ved en folkeafstemning i juni sidste år for, at Storbritannien skal forlade EU. Men et stort flertal i Skotland ville blive i EU.

Mange skotter mener, at der bør holdes en ny folkeafstemning, hvis skotske ønsker ikke tilgodeses ved de kommende skilsmisseforhandlinger mellem Storbritannien og EU. En skotsk parlamentariker spurgte onsdag den britiske premierminister om, hvorvidt hun ville udløse artikel 50 og dermed brexit-processen uden at føre forhandlinger med Skotland, Wales og Nordirland. Hertil svarede May: - Han spørger altid om, hvorvidt der bliver taget hensyn til skotske interesser i EU - et uafhængigt Skotland ville slet ikke være i EU. Tidligere onsdag sagde Skotlands brexitminister, Michael Russell, til parlamentsmedlemmer i London, at han ikke ved, hvornår Theresa May har planlagt at udløse artikel 50 med et brev til EU. - Men vi mener ikke, at artikel 50 kan udløses, medmindre der har været gjort forsøg på at nå til enighed om dette brev, sagde han. Det skete forud for et møde om brexit i et udvalg med repræsentanter for Skotland, Wales og Nordirland. Skotske politikere sagde tidligere på ugen, at de ønsker en ny folkeafstemning om uafhængighed af Storbritannien, når den britiske regering udløser artikel 50. - Jeg er 85 eller 90 procent sikker på, at vi i det mindste bevæger os mod en ny folkeafstemning, sagde den skotske politiker Ross Greer fra Miljøpartiet De Grønne. Greer er en central allieret for den skotske regeringsleder, Nicola Sturgeon. Greer har sagt, at en beslutning om en ny skotsk folkeafstemning kan træffes hurtigt. Tidspunktet vil afhænge af den proces, som regeringen i London.