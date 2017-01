Massemorderen Manson er for svag til operationsbordet

Læger mener, at det er for risikabelt at operere 82-årige Charles Manson for hans indre blødninger.

Den amerikanske massemorder Charles Manson er angiveligt for afkræftet til at kunne blive opereret for indre blødninger.

82-årige Manson sidder i fængsel efter at være blevet idømt ni livstidsdomme for mordet på syv mennesker i 1969.

Han blev 1. januar overført fra fængslet til et hospital i den californiske by Bakersfield for at blive opereret for indre blødninger.

Lægerne vurderede dog, at den berygtede morder var for svag til at komme på operationsbordet. Han er lørdag ifølge avisen Los Angeles Times tilbage bag tremmer.

Manson var leder af en dødskult, der i 1969 begik en række drab i flere eksklusive boligområder i Los Angeles. Planen var angiveligt at skyde skylden på den sorte befolkning og på den måde starte en racekrig.

Blandt ofrene for den såkaldte Manson-familie var filminstruktøren Roman Polanskis højgravide kone, Sharon Tate.

Drabene førte til, at Manson blev dømt til døden sammen med fire af sine håndlangere. Deres straffe blev dog senere lavet om til livslangt fængselsophold.

Massemorderen har 12 gange fået afslag på at blive prøveløsladt fra fængslet.

Gennem sine 40 år som indsat har han ifølge AFP overtrådt reglerne over 100 gange. Blandt andet ved at true personale, begå overfald og være i besiddelse af et våben.

- Han kan ikke blive beskrevet som en forbilledlig indsat, siger Terry Thornton, der er talskvinde for det californiske fængselsvæsen.

Hun siger til AFP, at hun ikke er i stand til at kommentere Mansons helbred.