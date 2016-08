Manilas politichef opfordrer til drab på narkohandlere

Spinkel kvinde, der er mor, har for penge udbetalt af myndighederne dræbt seks af Filippinernes narkopushere.

Det sker i endnu en optrapning af en omstridt krig mod kriminalitet, som er blevet indledt under præsident Rodrigo Duterte.

Filippinernes nationale politichef har opfordret narkomaner til at dræbe de personer, som de køber narkotika af, og brænde deres hjem ned.

Hidtil er 2000 mennesker blevet dræbt. Over 10.000 formodede narkotikahandlere er anholdt.

- Hvorfor dukker I ikke op hos dem og hælder benzin ud over deres hjem for at vise jeres vrede, siger politichefen, Ronald dela Rosa, i en tale, som blev bragt i det nationale tv fredag.

- De lever alle sammen højt på jeres penge. Penge, som ødelægger jeres hjerner. I ved, hvem der styrer narkotikahandlen. Hvorfor slår I dem ikke ihjel?

Dela Rosa talte til adskillige hundrede narkomaner, som har meldt sig hos myndighederne i den centrale del af øriget.

Det britiske BBC beretter i en reportage om en lille nervøs kvinde, som er mor til et barn. Hun har dræbt seks narkotikapushere for myndighederne - fem af dem under præsident Duterte.

Hun siger, at det er penge, som får hende til at gøre det.

- Min første opgave var for to år siden i en provins i nærheden. Jeg var virkelig bange og nervøs, fordi det var min første gang, siger kvinden, som ønsker at være anonym.

Hun indgår i et team, som omfatter tre kvinder, og som har særligt gode muligheder for at komme tæt på dem, som de skal likvidere. Kvinden, der kalder sig Maria, siger, at hun har skudt narkotikahandlerne i hovedet.

USA, som er Filippinernes nære allierede, udtrykker "dyb bekymring" over rapporterne om de mange drab.

Både Washington, FN og mange menneskerettighedsgrupper har henstillet til myndighederne om at respektere menneskerettighederne i kampen mod kriminaliteten.

Duterte blev i maj valgt som præsident på sit løfte om at udrydde narkokriminalitet i landet.