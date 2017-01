Mange tusinde briter har søgt om irsk pas efter brexit

Siden Storbritannien stemte for at forlade EU i juni sidste år, er efterspørgslen efter det irske pas steget gevaldigt.

Det skriver The Guardian, der henviser til nye tal fra den irske regering.

I alt søgte lige under 65.000 personer om et få et irsk pas i 2016.

Charles Flanagan, der er den irske udenrigs- og handelsminister, siger også til avisen, at 2016 var "et exceptionelt travlt år for pasmyndighederne". Den tendens, tror ministeren, kommer til at fortsætte.

Den irske ambassade i London blev nødt til at ansætte ekstra personale sidste år for at kunne imødekomme efterspørgslen.

Reglerne for irsk statsborgerskab er blandt de mest imødekommende i Europa, skriver The Guardian.

Alle, der har en forælder, som var irsk statsborger, da de blev født, har ret til et irsk pass.

Derudover kan personer, der har en bedsteforælder, der er eller var irsk statsborger født i Irland, få irsk pas - selv hvis personens forældre ikke er født i landet.

Det var ved en folkeafstemning 23. juni sidste år, at briterne stemte nej og dermed skal forlade den Europæiske Union.