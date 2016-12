Mange megastjerner er gået bort i 2016

2016 har i sandhed været et år, hvor verden har mistet et væld af de helt store stjerner. Mange af dem alt for tidligt.

1. juledag kom nyheden om den britiske popsanger George Michaels død. Han blev 53 år.

- Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at vores elskede søn, bror og ven George døde fredeligt derhjemme i julen, skrev sangerens udgiver i en erklæring sent søndag aften ifølge BBC.