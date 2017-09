Mange drikker tæt i islamiske Iran trods forbud mod alkohol

Ifølge den amerikanske avis The New York Times, så har det officielle Iran taget de første skridt til at erkende, at mange iranere har et alkoholproblem.

Siden 2015, hvor sundhedsministeriet gav ordre til behandling af alkoholafhængighed, er der blevet åbnet snesevis af private klinikker og statsligt styrede institutioner for alkoholikere.

Den iranske regering har også tilladt et voksende netværk af "Alcoholics Anonymous" - grupper, som er dannet efter samme mønster som i USA.

Efter at problemerne er gjort mindre tabubelagte end tidligere, er der flere personer, som er stået frem og har erkendt, at de har alkoholproblemer.

- Jeg har holdt mig fra flasken i 12 dage nu, siger en computerspecialist ved navn Mehdi til New York Times.

- Det er et stort fremskridt for en, der har drukket næsten hele tiden tiden, siger han.

Regeringen har endda ført offentlige kampagner, hvor iranere er blevet advaret mod at drikke og køre bil samtidig. Sådanne indslag var utænkelige for få år siden.

Officielle statistikker viser, at mindst ti procent af befolkningen bruger alkohol i det islamiske land. For nogle grupper i middelklassen i storbyerne er det lige så normalt at drikke alkohol som i Vesten.

Iranske medier, der har skrevet om alkohol, har rapporteret, at de iranere, som drikker, er tilbøjelige til at drikke meget tæt - endda mere end i lande som Rusland og Tyskland.

Alkohol er let at få fat på i Iran. Man kan få forsyninger leveret fra et stort illegalt og vidt forgrenet distributionsnet blot ved at foretage et telefonopkald, skriver avisen.