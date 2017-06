Mange civile frygtes dræbt ved angreb i syrisk by

Luftangreb mod Islamisk Stat i den syriske by Raqqa, der er udført af en amerikanskledet koalition, har forvoldt "et chokerende stort antal døde".

Koalitionen understøtter en offensiv mod jihadisterne, som kurdiske og arabiske krigere har udkæmpet for Syriens Demokratiske Koalition (SDF) siden sidste uge.

Det er lykkedes SDF at vinde terræn over for jihadisterne fra vest, øst og nord.

Kampene har drevet 160.000 civile på flugt.

Paulo Pinheiro, som leder FN's undersøgelseskommission i Syrien, siger, at der er begået handlinger, som grænser til krigsforbrydelser, da civile er blevet tvunget til at forlade belejrede områder.

Koalitionen har sagt, at indtagelsen af Raqqa vil være et "afgørende slag" mod Islamisk Stat, som i juni 2014 udråbte et kalifat.

Mellem 3000 og 4000 militante menes at være omringet i Raqqa. Det er uklart, hvor mange civile som er i byen.

Den Internationale Redningskomité (IRC) anslog for nylig tallet til 200.000.

Menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch udtrykker bekymring over rapporter om, at den amerikanskstøttede koalition skulle anvende hvide fosforvåben, som kan forvolde frygtelige forbrændinger.

Raqqa har som hovedkvarter for IS været brugt til at planlægge angreb forskellige steder i verden.

Den Internationale Redningskomité har beskrevet de skæbnesvangre valg, som civile i Raqqa kan komme til at træffe, når kampene tager til i området.

- Vi har i den seneste uge konstateret et fald i antallet af folk på flugt fra Raqqa. Det kan tyde på, at Islamisk Stat agter at bruge de tilbageværende 200.000 indbyggere som menneskelige skjolde, siger Thomas Garofalo, som leder nødhjælpsgruppens pr-kontor i Mellemøsten.

Civile i Raqqa mangler i stigende grad mad, vand og medicin. De har i de seneste måneder været uden elektricitet.