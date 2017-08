Mange civile dræbt ved nye luftangreb i Yemen

42 civile er dræbt inden for en uge ved luftangreb udført af en koalition under ledelse af Saudi-Arabien, siger FN.

Et luftangreb i Yemens hovedstad, Sanaa, kostede fredag 14 mennesker livet - deriblandt kvinder og børn - i tre huse, oplyser redningsmandskab.

- Mange børn er blandt de dræbte, siger FN's flygtningeorgan UNHCR.

Tv-stationen Al-Massira, som ledes af houthi-oprørere, der har kontrollen over Yemens hovedstad, siger, at 14 civile blev dræbt fredag. Seks af de dræbte var børn.

Koalitionen under ledelse af Saudi-Arabien gik ind i Yemens krig i 2015 for at støtte regeringen mod de iranskstøttede houthi-oprørere, som er i en løs alliance med soldater, der støtter den tidligere præsident Ali Abdullah Saleh.

WHO anslår, at op mod 8400 civile er blevet dræbt, og at 47.800 er blevet såret.

Næsten intet fungerer længere i Yemen, hvor de mange gentagne bombardementer har ødelagt fabrikker, broer, hospitaler og beboelseshuse. Landets sundhedssystem er brudt sammen.

På tre måneder har kolera dræbt næsten 2000 mennesker, og sygdommen er spredt til en halv million - et af de største udbrud i verden i de seneste 50 år.

Hver dag er der flere tusinde nye tilfælde af sygdommen, der giver akut diarre og dehydrering.

- Sygdommen spredes stadig hurtigt i de nyere ramte områder, hvor der er registreret mange tilfælde, sagde WHO i en rapport tidligere i denne måned.

Kolera kan dræbe i løbet af få timer, fordi kroppen bliver tømt for væsker. Hvis en person bliver ramt, kan det medføre en kædereaktion til hele familier.