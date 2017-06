Mange IS-fanger meldes dræbt under USA-ledet angreb

Den amerikanskledede koalition har under et angreb med fly på et fængsel, der drives af Islamisk Stat i Syrien, dræbt mindst 57 mennesker.

- Angrebet ramte et IS-fængsel i Mayadeen ved daggry mandag. 44 fanger er dræbt og 15 jihadister, siger observatoriets leder, Rami Abdel Rahman.

Koalitionen bekræfter, at den har gennemført angreb i Mayadeen i denne uge, og at den vil undersøge, om den når frem til samme konklusion: At det var koalitionens fly, der bombede fængslet.

Mayadeen ligger i Eufrat-dalen cirka 45 kilometer sydøst for provinshovedstaden Deir Ezzor.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er sædvanligvis velorienteret om krigshandlingerne i Syrien. Organisationen har sine oplysninger fra et netværk af informanter i Syrien.

Den amerikanske talsmand for koalitionsstyrkerne, oberst Ryan Dillon, lover, at sagen vil blive undersøgt.

- Enhver enkeltstående påstand vil vi se på, siger han.

- Hvis vi på nogen måde er ansvarlige for civile ofre, så vil vi stå frem og erkende det, siger han.

Han påpeger, at Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder tidligere har overdrevet antal af ofre.

IS menes at have flyttet det meste af sin ledelse til Mayadeen fra islamisternes hovedby Raqqa, siger to amerikanske efterretningskilder til Reuters.