Mandag forsvinder Solen fra USA

Den totale solformørkelse ventes at blive den mest sete solformørkelse nogensinde. Derfor har den fået kaldenavnet "The Great American Eclipse".

Millioner af amerikanere vil mandag opleve, at mørket falder ekstraordinært tidligt over USA. Månen vil glide ind foran Solen og lægge hele 14 amerikanske stater i mørke.

Omkring 12 millioner mennesker vil kunne opleve naturfænomenet lige uden for deres hoveddør. Op til 200 millioner amerikanere bor kun en dags kørsel fra området, hvor formørkelsen er total. Derudover forventes millioner at rejse til USA for at opleve naturfænomenet.

Med moderne teknologi er det desuden muligt for mennesker verden rundt at se begivenheden, mens den udfolder sig. Solformørkelsen bliver nemlig sendt direkte over internettet ved hjælp af kameraer på 50 heliumballoner, som NASA og Montana State University har sørget for.

Solformørkelsen vil først ramme staten Oregon på USA's vestkyst omkring klokken 10:15 lokal tid. På halvanden time vil den bevæge sig tværs over USA og forlade landet ved South Carolina på østkysten.

Interessen for naturfænomenet har været så stor, at mange millioner briller til solformørkelser har været i produktion. Flere sælgere af brillerne har også måttet melde udsolgt.

"The Great American Eclipse" er udgangspunkt for mange begivenheder i USA. I Florida skal den walisiske popsangerinde Bonnie Tyler optræde på et krydstogtskib med hendes hit "Total Eclipse of the Heart" fra 1983, mens de sejler ind i det formørkede område.

Solformørkelsen vil lige akkurat kunne ses ved vestkysten i Jylland. Her vil Månen ved solnedgang glide ind over knap en procent af Solen. Det er altså langt fra en total solformørkelse, der er tale om.