Mand var alene om at sprænge bombe i Manchester

En mand var alene om at udføre et terrorangreb i Manchester Arena, og 22 er dræbt, bekræfter en talsmand for politiet.

Talsmanden for politiet i Manchester oplyser, at der er børn blandt de 22 dræbte. Han oplyser ikke hvor mange. 59 er såret.

Politiet er i færd med at undersøge, om geringsmanden indgik i et radikalt netværk, eller om han var en ensom spiller.

Øjenvidner har oplyst, at de hørte en kraftig eksplosion, lige efter koncerten var slut, og lyset var tændt i salen.

Braget kom fra en af sidegangene i musikarenaen.

Der er tale om den værste terrorhandling i Storbritannien siden 2005, hvor over 50 mennesker blev dræbt ved samtidige angreb på Londons undergrundsbane og en dobbeltdækkerbus.

De skyldige var radikaliserede muslimer.

Der var 21.000 mennesker mødt op i Manchester Arena for høre Ariana Grande. Mange børn og teenagere var blandt de 21.000.

- Der var ét brag, og så begyndte alle fra den ene side af arenaen, hvor braget havde lydt fra, at komme løbende mod os, hvor de forsøgte at slippe ud, fortæller et øjenvidne til avisen The Guardian.

En af koncertgæsterne, Catherine MacFarlane, fortæller Reuters, at hun befandt sig ved udgangsdøren, da der lød en voldsom eksplosion.

- Det var en enorm eksplosion. Du kunne mærke den i brystet. Det var kaotisk. Alle løb og skreg og ville bare ud, husker hun.

Den konservative premierminister, Theresa May, bekræftede i løbet af natten, at eksplosionen blev efterforsket som "en rædselsvækkende terrorhandling".

May og lederen for Labour, Jeremy Corbyn, meddelte, at de var blevet enige om suspendere deres valgkamp frem mod parlamentsvalget 8. juni.