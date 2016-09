En imam og dennes assistent blev i august skudt og dræbt foran moskéen Al-Furqan Jame Masjid i Queens. Her ses en gruppe muslimske mænd, der er samlet foran moskéen for at bede for ofrene.

Mand sætter ild til kvinde i hijab på åben gade i New York

Politiet jagter en mand, som mistænkes for at sætte ild til en 35-årig muslimsk kvinde på Park Avenue.

Politiet i New York er på jagt efter en mand, som mistænkes for at sætte ild til en traditionelt klædt muslimsk kvinde på åben gade i byen. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den 35-årige kvinde stod foran en luksuriøs tøjbutik på Park Avenue lørdag aften, da hun pludselig mærkede sin venstre arm blive meget varm og opdagede, at der var ild i ærmet.

Flere lokale medier rapporterer, at kvinden var turist fra Skotland.

- Hun fik ilden slukket ved at slå på ærmet og observerede en mand, der stod ved siden af hende med en lighter i hånden, oplyser politiet.

Kvinden kom ikke noget til og afviste at modtage lægehjælp.

Den mistænkte flygtede fra stedet, inden betjentene ankom til stedet.

Tirsdag frigav myndighederne overvågningsbilleder af den mistænkte. Der er dog endnu ikke foretaget anholdelse i sagen.

Borgerrettighedsgruppen Rådet for Amerikansk-Islamiske Relationer fordømmer hændelsen og oplyser, at kvinden bar jihab, da angrebet skete.

Ifølge gruppen er der på det seneste sket en stigning i antallet af angreb rettet mod muslimer i USA.

- Vi oplever helt klart en stigning i antallet af angreb rettet mod individuelle muslimer og islamiske institutioner i New York og rundt om i landet, oplyste gruppen i en erklæring mandag.

- Det er tid til, at borgmesteren (Bill de Blasio, red.) og NYPD (politiet i New York, red.) sætter de nødvendige ressourcer ind til at efterforske og forhindre disse angreb på det muslimske samfund.

Torsdag i sidste uge blev en kvinde i New York anholdt, efter at hun tilsyneladende havde overfaldet to muslimske kvinder på gaden i Brooklyn. De to kvinder var ude at gå med deres børn i klapvogne.

I august skød og dræbte en mand en imam og dennes assistent på åben gade, da de to forlod en moské i Queens.