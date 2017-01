Mand mistænkt for lufthavnsdrab i Florida er nu sigtet

Den 26-årige mand, der formodes at stå bag masseskyderi i Fort Lauderdale, risikerer at blive dømt til døden.

Sigtelserne er rejst mod den 26-årige Esteban Santiago.

Fem personer blev dræbt og seks såret, da den tidligere soldat og Irak-veteran trak et våben ud af sin bagage og begyndte at skyde mod en menneskemængde ved et af lufthavnens bagagebånd.

Manden er sigtet for at have udført en voldelig handling, for at anvende et skydevåben og for drab med et skydevåben.

Efter at have affyret adskillige skud smed Esteban Santiago angiveligt våbnet fra sig.

Derefter blev han anholdt, uden at politi eller andre affyrede skud mod ham.

Esteban Santiago, der i august sidste år blev fritaget for aktiv militærtjeneste ved Nationalgarden i Alaska, har under politiets afhøringer fortalt efterforskere, at han havde planlagt angrebet og købt en enkeltbillet til lufthavnen Fort Lauderdale-Hollywood.

Myndighederne ved ikke, hvorfor han valgte netop det sted som mål for angrebet, skriver AP. Motivet er også ukendt.

Omkring 175 personer er blevet udspurgt i forbindelse med den blodige hændelse, oplyste politiet i Florida tidligere lørdag på et pressemøde.

Esteban Santiago, der i sine knap ti år i militæret var udstationeret i Irak i knap et år fra 2010 til 2011, havde våbentilladelse.

Da han satte sig på et fly i Anchorage i Alaska med Fort Lauderdale som slutdestination, havde han angiveligt oplyst ved checkin-skranken, at han havde et håndvåben i den bagage, der ikke kom med op i kabinen.

Våbnet, der blev brugt i skyderiet, var en semiautomatisk nimillimeter Walter-pistol. Ifølge sigtelsen havde Esteban Santiago to magasiner med sig. Han tømte begge og affyrede omkring 15 skud.