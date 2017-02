Artiklen: Mand i New York tilstår at have støttet Islamisk Stat

Mand i New York tilstår at have støttet Islamisk Stat

En mand i New York, som var anklaget for at have støttet Islamisk Stat og planlægge angreb i USA, har erklæret sig skyldig ved et retsmøde i New York fredag, oplyser de amerikanske myndigheder.

Den tiltalte, den 21-årige Munther Omar Saleh, drøftede ifølge anklagemyndigheden at bære en trykkoger til brug ved et bombeangreb for Islamisk Stat.