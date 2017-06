Mand greb fireårig ved brændende London-højhus

Pigens mor frygtes at være blandt de omkomne, skriver avisen.

En 20-årig beboer fra det udbrændte højhus, Kadelia Woods, siger, at moren havde pakket pigens hoved ind i et håndklæde og holdt hende ud af vinduet, mens hun skreg efter hjælp.

- Branden tog til og tog til. Det var omkring klokken to (natten til onsdag), og lejligheden var fyldt med røg. Min nabo Pat, som er i 40'erne, råbte op til hende: "Kast hende. Vær ikke bange, jeg griber hende", siger Kadelia Woods og tilføjer:

- Moren råbte, at hun ikke kunne få sig selv til det, men Pat blev ved med at forsikre hende om, at han ville gribe barnet, og så blev pigen pludseligt sluppet. Alle stod som lamslåede og så på det, men det lykkedes Pat at gribe hende.

Pat er ifølge oplysningerne selv blevet indlagt.

En anden beboer, der mirakuløst undslap dødsbranden var den 41-årige Christos Fairbairn, som boede på 15. sal.

- Da jeg ringede til brandfolkene og bad om hjælp, sagde de, at jeg skulle svøbe mig ind i et håndklæde og se at komme ud af bygningen, siger han til BBC.

- Men da jeg åbnede døren ud til opgangen var røgen så tyk, at jeg ikke kunne gå ud. Tre gange forsøgte jeg at forlade lejligheden, men blev stoppet af røgen. Jeg gik i panik og åbnede vinduet og brændte mig på det smeltede plastisk. Så vidste jeg,

Han tog en våd sweater på og han tog sin telefon og løb ud i den sorte. kvælende røg, hvor han ikke kunne trække vejret.

- Jeg bevægede mig nedad så hurtigt, som jeg kunne, og jeg trådte på døde kroppe undervejs. På en etage faldt jeg, og jeg så op og så en døds mand ansigt. Da jeg nåede ned til tredje eller fjerde etage, var jeg ved at blive kvalt. Da jeg besvimede, mærkede jeg, at en brandmand tog fat i mig. Jeg har været på hospitalet siden for at blive behandlet for røgforgiftning, siger han.

- Jeg kan næsten ikke tro på, at jeg stadig er i live. Jeg vil aldrig bo i et højhus igen.